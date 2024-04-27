Захарова сделала предупреждение НАТО из-за маневров Захарова: Россия внимательно наблюдает за маневрами НАТО

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Москва внимательно наблюдает за всеми маневрами Североатлантического альянса, заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. Она назвала риторику и тренировки НАТО элементами гибридной войны против РФ.

Захарова добавила, что большая часть учений блока направлена на реализацию сценария противостояния с Россией. Также она напомнила слова командующего сухопутными войсками Альянса Дэрилла Уильямса о том, что Москва наблюдает за тренировками НАТО.

Российская сторона действительно внимательно наблюдает за всеми маневрами Североатлантического блока и делает выводы, прежде всего о том, что риторика и тренировки натовских военных — элементы гибридной войны, развязанной коллективным Западом против нашей страны, — сказала Захарова.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда в случае нападения на нее НАТО. По его словам, «они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести».

До этого первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко заявил, что концентрация войск НАТО у границы республики достигла 20-летнего пика. По его словам, речь идет о воинских формированиях из США.