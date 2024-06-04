Захарова саркастично отреагировала на изъятие паспорта у Риттера в США Захарова сослалась на Конституцию США после изъятия паспорта у Риттера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила выбрать, на основе какой поправки власти США изъяли паспорт у экс-разведчика Скотта Риттера при попытке посетить Россию. Дипломат дала на выбор два варианта.

Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой? — задалась вопросом Захарова.

Первая поправка в Конституции США предоставляет право на невмешательство в свободу слова и собраний, а четвертая гарантирует запрет на необоснованные обыски и задержания. Риттера задержали при попытке вылететь на Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

О том, что бывшего американского разведчика не выпустили из страны ранее рассказал политолог Скотт Беннет. По его словам, американские правоохранители конфисковали у Риттера паспорт. Других подробностей инцидента не сообщалось.

Задержанный офицер разведки морской пехоты США в отставке известен своими заявлениями как о спецоперации, так и о решениях Вашингтона. В частности, он предупреждал, что армия России может уничтожить Украину за один день без применения ядерного оружия. Однако, Москва не рассматривает такой сценарий развития событий, указал Риттер.