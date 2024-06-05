Захарова с сарказмом отреагировала на санкции США против МУС Захарова: американская правовая система сравнима с декадентским артхаусом

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Международный уголовный суд

Право по-американски напоминает декадентский артхаус, отреагировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на законопроект палаты представителей о санкциях против Международного уголовного суда (МУС). По ее словам, правовая система в США плавно переходит в либеральный постмодерн биполярности.

Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности, — обратила внимание дипломат.

Процедурный комитет Конгресса США ранее одобрил законопроект о санкциях против МУС. Рестрикции предполагают отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников международного суда. Такое решение было принято из-за запроса ордера на арест членов израильского правительства и премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков посчитал, что авторитет США снижается из-за попытки ввести санкции против. При таком раскладе через некоторое время Вашингтон продолжит поддерживать только «группка стран Евросоюза», добавил он. Белый дом придерживается политики двойных стандартов, резюмировал политик.