Захарова: ряд журналистов из РФ не допущены к освещению заседания СМИД ОБСЕ

Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press

Несколько российских журналистов не допущены к освещению заседания СМИД ОБСЕ в Северной Македонии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, который транслирует российское ведомство. По ее словам, Москва продолжает подготовку к участию в мероприятии, несмотря на все попытки Запада помешать этой поездке.

Нескольких российских журналистов не допустили к освещению участия российской делегации в Скопье. Самое в этом недопустимое, что речь идет о работе той самой структуры, которая признана защищать журналистов, гарантировать им свободу слова, — пояснила она.

Ранее Захарова заявила, что российской стороне «чинились всяческие козни» на этапе подготовке к встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ. По ее словам, именно такие ситуации довели Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе до экзистенциального кризиса, с которым она столкнулась в последние годы своей деятельности.

Встреча министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ пройдет в Скопье (Северная Македония) 30 ноября. Ожидается, что все мероприятия завершатся уже 1 декабря. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщалось ранее, страны Балтии объявили бойкот встрече членов ОБСЕ из-за приглашения российского министра.