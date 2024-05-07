Захарова заявила, что Запад не раз отвечал России «рукой с кровавым следом» Захарова: Россия проводит выборы не для отчетности перед Западом

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Мария Захарова

Москва проводит выборы, инаугурацию и прочие процедуры не для «отчетности» перед западными странами, заявила в интервью ТАСС представитель МИД России Мария Захарова в день инаугурации российского президента. По словам дипломата, за всю историю взаимодействия с Западом, России на протянутую руку дружбы не раз отвечали «рукой с кровавым следом».

Кому интересен наш опыт, мы всегда готовы этим поделиться. У кого есть вопросы, мы всегда готовы на них ответить. Но точно мы это делаем не для отчетности перед Западом, — сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва не ставит перед собой цели добиться того, чтобы ее поняли и приняли в тех странах, которые сначала объявили сдерживание России, а потом решили нанести ей стратегическое поражение.

Пятая инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. После обработки 100% бюллетеней в марте, Путин набрал рекордные 87,28% голосов. Российские телеканалы выделили час на инаугурацию президента. В 2018 году мероприятие продлилось примерно 48 минут.

Депутат Госдумы Александр Мажуга ранее сообщил, что кандидатуру нового премьер-министра России утвердят на пленарном заседании нижней палаты парламента 10 мая. По его словам, в этот день состоится дополнительное заседание Госдумы.