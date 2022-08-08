Захарова: Россия ответит на провокационные действия Латвии Захарова: РФ рассмотрит ответные меры на запрет Латвией въезда Юргенса на территорию страны

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

В связи с провокационными действиями Риги в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии в РФ Даце Рутка, которой вручены две ноты протеста, сообщила в своем Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она напомнила, что в конце июля президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс не смог попасть в Латвию на Балтийской форум из-за отказа подписать документ с осуждением властей РФ. Однако, по словам Захаровой, Рига цинично отреагировала на протест, в связи с чем российская сторона «будет принимать ответные меры».

Как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры, — написала дипломат.

Она пояснила, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич не понял обращения российской стороны и заявил, что «бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии». Дипломат подчеркнула, что высказывания главы литовского МИД лишний раз подтверждают, что в Риге «даже не помышляют об исправлении ситуации».

Накануне посольство Латвии на неопределенный срок приостановило выдачу виз россиянам. Причиной такого решения названа «международная ситуация». Представители ведомства добавили, что исключением могут служить только похороны близких родственников.