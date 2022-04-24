Захарова: Россия и Белоруссия знают, как отвечать на западные санкции

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия и Белоруссия много лет находятся под западными санкциями и знают, как на них отвечать. Так дипломат ответила на вопрос об активизации интеграции на фоне санкций в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Москва и Минск живут под санкциями много лет, поэтому мы знаем, как на это отвечать. Сила в единстве, — сказала дипломат.

Мария Захарова отметила, что все санкции Запада вводятся «под девизом принципиальности». И заключается эта «принципиальность» в непринятии политики России.

Принципиальная позиция Запада в непринятии политики России, — уточнила представитель российского МИД.

Дипломат обратила внимание, что такую же «принципиальность» Запад проявлял в отношении Кубы и Венесуэлы. Но как только речь зашла о решении западными странами своих насущных проблем, вся «принципиальность» в одну секунду поменялась и «улетучилась» в один момент.

Кому как не Белоруссии знать, что стоит за американской принципиальностью, — резюмировала Захарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в храм Преображения Господня в городском посёлке Копысь Оршанского района призвал территориальных соседей жить дружно. По мнению главы республики, сберегать мир актуально в настоящее время.