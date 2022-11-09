Захарова: Россия готова вести переговоры с Украиной с учетом текущих реалий

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Россия по-прежнему готова вести переговоры с украинской стороной с учетом сложившихся реалий, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Она подчеркнула, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса.

Еще раз подчеркну. <...> Мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент, — сказала она.

8 ноября Захарова отметила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ. Дипломат подтвердила, что вокруг темы переговоров ведется много толков, однако они не несут конструктивного характера. Она заявила, что на готовность украинских властей к началу переговорного процесса напрямую влияет Запад. По мнению Захаровой, США и ЕС запрещают Украине «даже думать» о переговорах, подталкивая страну к военному решению конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе боевых действий.