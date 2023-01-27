Захарова: Россия готова организовать переговоры Азербайджана и Армении

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Россия подтверждает готовность организовать переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана под эгидой главы МИД России, заявила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, периодически возникающие трудности «на земле» не должны становиться поводом для «подмораживания» переговорного процесса и нормализации отношений между странами.

Российская сторона подтверждает готовность организовать переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана, Армении в Москве под эгидой [главы МИД РФ] Сергея Лаврова. Об этом мы информировали и Баку, и Ереван, публично говорили на этот счет, — подчеркнула Захарова.

Она указала, что необходимо как можно скорее возобновить работу по всем трекам нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, заключение мирного договора и контакты по линии гражданского общества. По ее словам, Минобороны России, миротворцы и МИД находятся в постоянном контакте и предпринимают энергичные усилия по нормализации ситуации в Лачинском коридоре. Она подчеркнула, что в отличие от других игроков российская сторона ищет пути решения непосредственно «на земле» и оказывает гуманитарное содействие сторонам процесса, и призвала стороны к полной разблокировке Лачинского коридора в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что на дороге Лачин — Ханкенди отсутствует какая-либо блокада. Глава государства подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по Лачинскому коридору было пропущено порядка 980 транспортных средств, включая 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 машин Международного комитета Красного Креста.

Алиев также заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно.