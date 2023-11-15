Захарова: РФ одобряет заявления Баку о гарантиях возвращающимся в Карабах

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Москва поддерживает заявления Баку о гарантиях прав, безопасности и экономического благополучия для возвращающихся в Карабах армян, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия будет содействовать процессу, «имеющему принципиальное значение для примирения Баку и Еревана», в том числе по линии российского миротворческого контингента.

Мы приветствуем недавние заявления высокопоставленного представителя администрации президента Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах. Мне кажется, это очень правильный и своевременный сигнал, — сказала Захарова.

Захарова отметила, что МИД фиксирует множество фейковой информации, которая не позволяет жителям региона вернуться обратно. Некоторых, по ее словам, запугивают мнимыми угрозами, другим подбрасывают фейки о том, что от их домов ничего не осталось.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобные информационные кампании не являются правдивыми. Она порекомендовала опираться на официальные заявления представителя администрации азербайджанского лидера и на соответствующие заявления Москвы.

Ранее Захарова заявила, что РФ не может не реагировать на агрессивную риторику отдельных армянских политиков в адрес российских государственных представителей, журналистов и общественных деятелей. Она добавила, что Ереван в последнее время предпринимает шаги, не соответствующие ранее достигнутым договоренностям с Москвой.