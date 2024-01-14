Захарова: резолюция СБ ООН по Красному морю не дает права бомбить Йемен

Фото: U.S. Navy/Stephen J. Zeller

Резолюция СБ ООН по Красному морю не дает права наносить удары по Йемену. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Эта резолюция не дает никакого основания даже думать о том, что кто-то имеет право наносить какие-то удары, — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что к операции против хуситов присоединится Италия. Министр обороны страны Гуидо Крозетто выразил готовность принять участие в возможной операции Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений хуситов, поскольку, по его словам, Италия пострадала больше всех. Через государство проходит 15% кораблей мировой морской торговли и у Италии уже есть корабль в этом районе, который защищает другие суда, добавил Крозетто.

Напомним, американские и британские военные нанесли серию ударов по объектам йеменских хуситов. Как заявлял командующий ВВС США Алекс Гриневич, удалось поразить более 60 целей, среди них командные пункты, радиолокаторы систем ПВО и производственные объекты. Огонь вел экипаж атомной подлодки USS Florida с применением крылатых ракет Tomahawk.