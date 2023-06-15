Захарова: режим Зеленского имитирует расследование разрушения Каховской ГЭС

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинские власти пытаются имитировать расследование разрушения Каховской ГЭС, по факту не занимаясь им, заявила на полях ПМЭФ представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Киев отверг предложение Анкары по созданию международной комиссии, с остальным международным сообществом украинские власти также общаются в хамской манере.

Режим Зеленского пытается имитировать расследование разрушения. Они отвергли инициативу президента Турции о создании международной комиссии [по расследованию инцидента на Каховской ГЭС], и сделали это в абсолютно хамской манере, — сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что Украина решила участвовать в комиссии по расследованию инцидента под эгидой Международного уголовного суда. Представитель МИД РФ уточнила, что эту комиссию привез в Херсонскую область лично директор ЦРУ Уильям Бернс. По ее мнению, расследование «запятнавшей себя структуры» будет ангажировано, и виновной стороной в подрыве Каховской ГЭС объявят Россию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с российским и украинским лидерами, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и предложил им создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС. Украинская сторона отказалась от предложения. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, участие в подобной комиссии означает «игру в поддавки с Россией».