Захарова: реакция Госдепа на убийство Дугиной дискредитирует США Захарова осудила Госдеп за реакцию на убийство Дарьи Дугиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реакция Госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram. Она отметила, что в США «просто не заметили», что был убит общественный деятель.

Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдаленных точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой, столь значимой для американских властей, стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле, — написала Захарова.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США осуждают убийства мирных граждан, где бы это не происходило — в Киеве, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве, добавив, что «этот принцип применим во всем мире». При этом он отметил, что Украина отрицает любую причастность к взрыву автомобиля, в котором находилась Дугина.

Гибель Дарьи Дугиной потрясла весь мир, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал к проведению расследования случившейся трагедии. В ФСБ уже заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк.

Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии. По данным следствия, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью.