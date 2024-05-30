Захарова развеяла надежды Грузии на вступление в ЕС с Абхазией и Осетией Захарова: у стран ЕС нет «полноправного членства»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

В странах Европейского союза нет полноправных членов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на вопрос корреспондента NEWS.ru на еженедельном брифинге. Таким образом дипломат прокомментировала заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия надеется к 2030 году стать полноправным членом Евросоюза – вместе с абхазскими и осетинскими «братьями и сестрами».

Захарова подтвердила, что Москва гарантирует защиту Абхазии и Южной Осетии, ведь там находятся российские военные базы. При этом подчеркнула, что в ЕС есть страны, которые соподчинены каким-то нарративам. По ее словам, сами они это называют «командно-административная система».

Страны Европейского союза изнемогают от того разрушительного воздействия, которое оказывают их же решения на их же экономику, хотя вроде бы ориентированы они были против России, но сделать они ничего не могут. Их продолжают заставлять принимать антироссийские какие-то меры воздействия, шаги и так далее. Второй момент. Они убивают собственную энергетику, отказываясь от российских энергоресурсов. Они делают это разве исходя из собственных интересов? Нет конечно, — отметила представитель МИД.

Кроме того, дипломат заявила, что страны ЕС заставляют от своих бюджетов отрезать помощь Киеву. По ее словам, это делает тот, кто руководит Европейским союзом. Также она усомнилась после таких решений в «полноправном членстве».

Также Захарова ответила на еще один вопрос корреспондента NEWS.ru на еженедельном брифинге. Он касался помощи России Армении в устранении последствий наводнений. Дипломат рассказала, что Россия увидела позитивную реакцию Армении на предложения.