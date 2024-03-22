Захарова рассвирепела из-за реакции США на теракт в «Крокусе» Захарова: у США нет оснований говорить о непричастности Киева к теракту в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

У Вашингтона нет оснований делать какие-либо выводы о чьей-либо непричастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на слова Белого дома об отсутствии признаков причастности Киева. Виновников установят компетентные органы, подчеркнула Захарова.

На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции, — написала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин оповещен о трагедии.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По меньшей мере 40 человек погибли, еще более 140 посетителей ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Очевидцы рассказали, что испуганные стрельбой люди выбегали из здания по трупам. Отмечается, что мужчины в камуфляже расстреливали опоздавших на концерт.