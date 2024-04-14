Захарова рассказала про новый порядок смены пола в Германии Захарова: в Германии после 14 лет пол менять можно ежегодно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

В Германии теперь можно менять пол раз в год по желанию, написала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, детям до 14 лет необходимо заявление родителей, а потом подростки могут определяться сами.

В Германии теперь можно менять пол раз в год по желанию. Детям до 14 лет необходимо заявление родителей, а после 14 ребятки могут определяться сами, без папы с мамой, без формальностей. «Почему только раз в год?» — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить, — написала она.

Летом 2023 года в РФ запретили операции по смене пола и изменение гендерного маркера в паспорте. Позже депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в Семейный кодекс республики, которыми устанавливается запрет изменившим пол быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей.

Кроме того, в России трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) предложат смириться с врожденным полом — такие клинические рекомендации опубликовало Российское общество психиатров. Представители сообщества трансперсон считают этот подход конверсионной терапией, запрещенной в ряде стран.

Ранее Захарова заявляла, что «выдуманные гендеры» и операции по смене пола являются издевательством над «женскими телами» и неуважением к американкам. Так она ответила на слова первой леди США Джилл Байден о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп — угроза женщинам.