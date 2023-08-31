Захарова объяснила, примет ли Россия уступку части территорий Украины Захарова назвала предложение уступить часть территорий Украины вбросом для Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Предложение высокопоставленного чиновника НАТО Стиана Йенсена уступить часть территорий Украины в обмен на членство в Альянсе является вбросом для Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, опубликованным на официальном сайте ведомства, таким образом НАТО дает Украине понять, что Альянс не планирует биться за нее. Основной его целью является затягивание конфликта.

К тому же не совсем понятно, о каких территориальных уступках идет речь. Крым и Севастополь, ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации в полном соответствии с международным правом, — рассказала Захарова в интервью агентству АНСА.

По словам спикера МИД РФ, требования России по урегулированию кризиса давно известны. В частности, Москва желает, чтобы параметры гарантий безопасности были согласованы в духе предложений, выдвинутых еще в декабре 2021 года. США и их западные союзники должны понять, что Россия не преследует цель захватить территории Украины. Основной задачей специальной военной операции является денацификация и демилитаризация Киева, а также обеспечение внеблокового статуса Украины.

Только в этом случае можно говорить об устранении угроз безопасности России и ее граждан, — подытожила она.

Мария Захарова ранее заявила, что урегулирование конфликта на Украине путем мирных переговоров становится все более невозможным из-за недоверия к Киеву. По ее словам, власти страны продолжают предпринимать атаки на города России из-за провала летнего контрнаступления.