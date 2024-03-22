Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что можно только догадываться сколько конфликтов в мире будет спровоцировано и подпитано европейскими вооружениями.

Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 г. свидетельствует об одном: о планах ЕС – по примеру США – начать зарабатывать на войнах. Сколько конфликтов в мире будет спровоцировано и подпитано европейскими вооружениями можно только догадываться, - заявила Захарова.