Захарова рассказала об издевательствах «банды Зеленского» над украинцами Захарова: Киев пытается выслужиться перед «французскими комендатурами»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

«Банда Владимира Зеленского» пытается выслужиться перед французскими комендатурами, выразила мнение представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она объяснила, что об этом свидетельствует идея украинских властей освободить от налога на роскошь владельцев элитных авто, что, по ее мнению, является издевательством над украинцами.

Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться, — написала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Запад не может позволить России победить, потому что тогда интересы США и Европы пострадают, стали первым откровенным высказыванием представителей западных стран о сути происходящего сейчас. Она отметила, что США пытаются сохранить свою гегемонию, а ЕС им в этом помогает.

До этого страны Евросоюза практически согласовали выделение €5 млрд на военную помощь Украине, для достижения соглашения необходимо официальное одобрение. Издание Financial Times уточнило, что речь идет о программе, направленной на возмещение затрат на поставки вооружений украинской стороне в рамках внебюджетного Европейского фонда мира.