Захарова рассказала о подготовке ко второй встрече платформы «3+3» МИД РФ: подготовка ко второму заседанию региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу продолжается

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Подготовка ко второму заседанию региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу продолжается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Москва ждет информацию от страны — организатора такой инициативы.

Продолжаются согласования сроков и место проведения второго заседания консультативной региональной платформы «3+3». Мы исходим из того, что данную информацию предоставит страна — организатор мероприятия, — сказала Захарова.

По словам дипломата, российская сторона проявляет большую заинтересованность в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. По ее словам, РФ не может допустить, чтобы политические решения некоторых «иностранных игроков» ослабляли попытки по восстановлению мира в регионе.

Поэтому мы не можем допустить, чтобы политизированные шаги отдельных иностранных игроков подрывали усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе, — цитирует Захарову Sputnik Азербайджан.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что проведение второго заседания платформы «3+3» по Южному Кавказу планируется на конец июня.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил на встрече со своими азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Душанбе, что Москва выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания. РФ заинтересована в повышении доверия между сторонами и в создании условий для полноценной нормализации армяно-азербайджанских отношений.