Захарова рассказала о судьбе брошенной сыном в Мексике колясочницы Захарова: брошенная сыном в Мексике колясочница благополучно вернулась в Россию

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Брошенная сыном на пороге российского консульства в Мехико женщина-колясочница благополучно совершила долгий трансатлантический перелет обратно на родину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, сотрудники диппредставительства при содействии Ассоциации российских соотечественников отреагировали оперативно и по-человечески. При этом она подчеркнула, что пенсионерка прилетела в Россию «вопреки решениям Запада о сокращении прямого авиасообщения».

Были приложены все усилия, позволившие пожилой женщине благополучно совершить долгий трансатлантический перелет обратно на родину. Это те самые перелеты, которые осуществляются буквально вопреки решениям коллективного Запада о сокращении прямого авиасообщения с нашей страной. Это те самые страны, на чьи ценности купились те, кто мать свою обездвиженную оставил на попечение тех, от кого как бы бежит, — сказала Захарова.

Ранее о том, что гражданка России Валентина Котова вернулась в Россию, заявили в МИД. 73-летнюю пенсионерку на пороге консульства в Мехико без денег бросили сын и его украинская супруга. Пожилая женщина из-за болей в спине не может ходить, поэтому вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Помимо этого, у пенсионерки есть проблемы с давлением.