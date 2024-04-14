Захарова рассказала о смене площадки дискуссий по Закавказью Захарова: РФ намерена перенести площадку дискуссий по Закавказью из Швейцарии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия переходит к практическим действиям в вопросе о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это связано с тем, что Швейцария теряет доверие как посредник в международных делах.

Российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что в качестве площадки будет избрана страна, власти которой воздерживаются от действий, способных нанести ущерб кому-либо из участников переговорного формата. На эту роль претендуют несколько государств, некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию для регулярных заседаний, добавила Захарова.

Женевские дискуссии по Закавказью представляют собой международный форум. Он призван обеспечить предсказуемость ситуации в регионе и поддержать прямой диалог Абхазии и Южной Осетии с Грузией.

Ранее Захарова заявила, что у Москвы не может быть доверия к Берну из-за антироссийских действий и поддержки Киева. По ее словам, в таких условиях невозможно быть нейтральной принимающей стороной.