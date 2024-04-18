Захарова рассказала о реакции Запада на планы Киева атаковать Крымский мост Захарова: Запад не интересуют планы Киева атаковать Крымский мост

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Страны Запада никак не реагируют на планы Киева снова атаковать Крымский мост, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 18 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил их в интервью немецкому таблоиду Bild. Однако ни официальный Лондон, ни «всевозможные обсерватории по правам человека» это не интересует, обратила внимание дипломат.

Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит, Форин офиса, всевозможных обсерваторий по правам человека, которые наплодили на Западе? Нет, — рассказала Захарова.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что Вооруженные силы Украины могут готовить атаку на Крымский мост в период майских праздников. По его словам, для этого потребуется 20–30 точных попаданий дальнобойными ракетами, что для ВСУ почти нереально. Эксперт убежден, что российские радиолокационные станции находятся в полной боевой готовности и любой удар военных Украины будет отражен.

При этом он советует максимально серьезно отнестись к украинским мини-подлодкам, которые Киев может начать использовать для диверсий в акватории Черного моря. По его словам, подобные субмарины могут вооружить торпедами.