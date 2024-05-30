Захарова рассказала о реакции Армении на предложенную помощь России Захарова: реакция Армении на предложенную помощь от России была позитивной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва увидела позитивную реакцию Еревана на предложения МЧС и Минобороны РФ оказать помощь Армении в связи с катастрофическим наводнением, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на вопрос корреспондента NEWS.ru на еженедельном брифинге. Дипломат добавила, что предложения российской стороны актуальны по сей день.

Мы видели позитивную реакцию. И вновь повторяем, что все предложения, которые были сделаны, они актуальны. Мы как союзники готовы подставить плечо и действовать в интересах Еревана. Напомню, что к работам по ликвидации последствий сразу подключился Армянский центр гуманитарноого реагирования, передал спасательным службам МВД Армении необходимое оборудование, готовность оказать содействие с привлечением сил и средств 102 россйской вонной базы выразило Минобороны РФ. Вопрос о предоставлении помощи также рассматривает ряд частных российских компаний, в частности Южная кавказкая железная дорога, она обслуживает маршрут Ереван-Тбилиси, активно в эти дни занимается перезапуском железнодорожного сообщения. Оно было прервано в результате подтопления. Наши различные специалисты командированы на место, вместе с Министерством территориального управления и инфрструктуры Армении ищут решение непростых проблем в плане восстановления инфоструктуры, — отметила Захарова.

Кроме того, представитель МИД России выразила соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы. Она добавила, что Россия сделает все возможное для оказание помощи.

Будем оказывать все необходимое содействие для восстановления нормальной жизни региона, которое было затронуто наводнением, — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что МЧС России выразило готовность помочь Армении в ликвидации последствий паводков. Сильные ливни вызвали потопы в двух областях республики. Реки Дебед, Агстев и Ташир разлились, затопив ряд населенных пунктов. Дороги государственного назначения М-6 и М-4 получили повреждения.

Также известно, что сотни человек были эвакуированы на севере Армении. По предварительным данным, из опасных районов вывезены 232 гражданина: 28 — из гостиничного комплекса «Туфенкян», 62 — из города Ташир, 22 — из Алаверди, 110 — со станции Санаин, двое — из города Дилижан, семеро — из Айрума, один — из поселка Агарцин.