«Подумала, что еще пересечемся»: Захарова о последней встрече с Сунгоркиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Сунгоркин

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале поделилась воспоминаниями о последней встрече со скончавшимся редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. По ее словам, в ту встречу она подумала, что обязательно еще раз с ним увидится.

Видела во Владивостоке: ехала вниз по эскалатору, он — вверх. В толпе и гуле невозможно было докричаться, и я подумала, что обязательно ещё пересечемся и нормально поздороваемся. Не получилось, — написала Захарова.

Дипломат отметила, что помнит поход, о котором написала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По словам Захаровой, она помнит «и грибы, и мангал, и ватник», поскольку была в том походе. Как рассказала Симоньян, в том походе она жарила шашлыки, а мужчины пили водку. Медиаменеджер вспомнила, что Сунгоркин при жизни был веселым, жизнерадостным и ироничным. По ее словам, главный редактор «Комсомольской правды» был не чужд самоиронии.

О смерти Сунгоркина стало известно утром 14 сентября. Как сообщил источник NEWS.ru, причиной кончины главреда «Комсомольской правды» стал инсульт. Как уточнила «Комсомольская правда», журналист скончался утром в Приморском крае во время экспедиции. Целью ее был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.