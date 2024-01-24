Захарова рассказала о «политических манипуляциях» союзников Украины Захарова: призывы союзников Украины к переговорам являются манипуляциями

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Мария Захарова

Призывы союзников Украины к мирным переговорам являются не чем иным, как политическими манипуляциями, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По ее словам, вместе с предложениями о мире эти страны поставляют Киеву вооружение и передают деньги. Это значит, что они вовлечены в продолжение боевых действий, указала дипломат.

Если заявления [о мирных переговорах] звучат от государства, от режима, от представителей страны, которая поставляет вооружения киевскому режиму, спонсирует его, неважно как, <...> мы понимаем, о чем идет речь — о вовлеченности в продолжение боевых действий на стороне киевского режима. Значит, все разговоры о неких мирных инициативах — это из разряда политических манипуляций, — заявила Захарова.

Также представитель МИД отметила, что Москва ранее удивилась комментарию Швейцарии, которая заявила о поиске путей переговорного процесса по Украине. По ее словам, когда речь идет о западных представителях, оценки подобных встреч разнятся, однако в этом случае был констатирован уход Берна от позиции нейтралитета.