Захарова рассказала о «полезных идиотах» в G7 Захарова: США и Великобритания используют страны G7 как «полезных идиотов»

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Мария Захарова

Соединенные Штаты Америки и Великобритания в рамках G7 используют других членов объединения в качестве «полезных идиотов» для поддержки антироссийской линии Запада, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В качестве примера она привела Германию, Францию, Италию и Японию.

Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио Парижа и Рима в качестве «полезных идиотов» для обеспечения поддержки своей антироссийской линии, — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что G7 превратилось в «штаб борьбы Запада с РФ» и другими странами, который желают создания законных связей между собой.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили, что примут меры в отношении стран, которые поддерживают Россию в конфликте на Украине. Также лидеры G7 осудили Северную Корею и Иран, которые, по их мнению, поставляют России оружие. В объединении выразили обеспокоенность по поводу поставок в РФ товаров двойного назначения из Китая.

Доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения экономист Игорь Продченко рассказал, что главными торговыми партнерами России после начала СВО стали Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан и Грузия. Также новыми партнерами РФ на фоне санкций и СВО стали ОАЭ, Малайзия, Бразилия и ряд стран Африки. По словам Продченко, ОАЭ экспортируют в Россию автомобили, электронику и медикаменты.