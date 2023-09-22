Захарова рассказала о подарке Лаврова коллеге из Сен-Винсента Захарова: Лавров подарил главе МИД Сент-Винсента и Гренадин тульские пряники

Фото: МИД РФ

Ральф Гонсалвес (в центре)и Сергей Лавров (справа)

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН подарил своему коллеге, министру иностранных дел Сен-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвесу тульские пряники, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что Гонсалвес любит русские сладости и Лавров помнит об этом.

Премьер-министр, министр иностранных дел Сент-Винсента и Гренадин очень любит тульские пряники. И Сергей Викторович это помнит — захватил в Нью-Йорк, — написала Захарова.

Ранее временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани заявил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала для него «самой важной» в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что очень рад тому, как развиваются отношения между двумя странами.

В свою очередь сам Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал последнего запустить процедуру арбитража в отношении США. По словам российского дипломата, необходимость подобной процедуры требует сложившаяся ситуация. Ранее в МИД РФ неоднократно жаловались на проблемы с получением американских виз сотрудниками ведомства, отправлявшимися на работу в ООН. Штаб-квартира международной организации расположена в Нью-Йорке в США.