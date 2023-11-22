Захарова рассказала о переворотах, которые осуждают США Захарова: США осуждают только те перевороты, в которых сами не участвуют

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Мария Захарова

Осуждения Вашингтона удостаиваются только те попытки переворотов в странах мира, где сами США не принимают участие, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. В качестве примеров она привела американское заявление на ситуацию в Гамбии в 2014 году, при этом аналогичные события на Украине в тот же год в Белом доме не осудили.

Они осуждают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют, а где участвуют, где вмешиваются во внутренние дела государств, где спонсируют этих самых «переворотчиков», там они не считают нужным осуждать, там они только говорят о демократии и сопутствующем, — объяснила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что статья президента США Джо Байдена, в которой он счел конфликты на Украине и Ближнем Востоке возможностью для «огромного прогресса», выглядит как абсурдный набор несуразиц. По ее словам, размышления американского лидера заставляют ждать анализов не колонки, а ее автора.

По мнению Байдена, высказанному в статье, Соединенные Штаты должны сохранять решимость в достижении безопасности в мире и повышении защищенности страны. Он подчеркнул, что его администрация нацелена на проведение такой стратегии не только на Ближнем Востоке и в Европе, но и во всем мире.