Захарова напомнила о важности заявления 2020 года для Баку и Еревана Захарова: трехстороннее заявление 2020 года позволило запустить урегулирование армяно-азербайджанских отношений

Фото: МИД РФ

Россия способствует комплексному урегулированию армяно-азербайджанских отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Она напомнила, что 9 ноября исполняется два года со дня подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в зоне Карабахского конфликта.

Это ценят наши азербайджанские и армянские друзья. Трехсторонние договоренности лидеров, которые зафиксированы в заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, заложили основу для запуска процесса комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией , — сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров проделана большая работа на треке разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Кроме того, при активном участии российской стороны предпринимаются шаги по укреплению доверия между народами Армении и Азербайджана, а также по заключению межгосударственного мирного договора.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном Дню победы, заявил, что Ереван не полностью выполняет ноябрьские соглашения, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению не играть с огнем и вывести вооруженные силы из Карабаха.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.