Президент Украины Владимир Зеленский выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала в своем Telegram-канале новость о приглашении Марины Абрамович стать амбассадором Украины для помощи детям.

Зеленский выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния <...> Примечательно здесь слово «амбассадор». Видимо, послов Киеву не удаётся найти даже по объявлениям. Что характерно, Абрамович, по просвещённому мнению западных же СМИ, — сатанистка, — заявила Захарова.