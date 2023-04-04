Захарова рассказала о «казусе Трампа» Захарова считает «казус Трампа» новым термином в политико-дипломатическом словаре

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в политико-дипломатическом словаре появился новый термин — «казус Трампа». В Telegram она объяснила его тремя позициями.

Во-первых, как считает Захарова, данный термин означает предъявление уголовных обвинений властями США бывшему президенту, имеющему политические амбиции, при том, что администрация Белого дома проводит замеры «уровня демократии в независимых странах».

Также он включает в себя многолетнее давление Вашингтона, оказываемое на американского бизнесмена и политического деятеля, при том, что Белый дом в то же время предъявляет «претензии к суверенным странам по аналогичным поводам».

Кроме того, «казус Трампа» — это политический цугцванг либерализма, заключила представитель российского МИД.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп покинул суд в Нью-Йорке после предъявления ему обвинений. Кортеж с Трампом проследовал от суда по прилегающим улицам. Явка продлилась около двух часов. Арест с политика был снят. Следующее заседание суда по делу Трампа планируется на 4 декабря.