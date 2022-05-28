Захарова рассказала о бескомпромиссности МИД на переговорах

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о невозможности уступок в переговорах. Она провела параллель с позицией министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. В свою очередь 9 мая МИД выразил решительный протест Варшаве в связи с нападением на посла РФ в Польше Сергея Андреева.

Захарова напомнила разговор политика с сыном. В нём, по словам дипломата, Громыко-старший заявил, что не мог уступить из-за ощущения, что будет проклят «всеми замученными и убитыми», поскольку ему слушался за спиной шёпот: «Не уступи им, Андрей, не уступи, это не твое, а наше».

Кто сейчас не слышит этот уже не шепот, а набат, тот безнадежно глух. Кто не видит происходящего — еще и слеп, — подытожила Захарова.

Инцидент с российским послом произошёл 9 мая на мемориале советским воинам. Во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат Андреева облили красной краской. По данным РИА Новости, поляки и украинцы преградили путь послу, выкрикивая оскорбления в его адрес. Дипломат был вынужден покинуть мемориал в сопровождении полиции. Захарова тогда написала в Telegram-канале, что произошедшее отражает «курс Запада на реинкарнацию фашизма».