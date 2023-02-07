Захарова рассказала, куда попадут конфискованные у Малофеева деньги Захарова: конфискованные деньги Малофеева останутся в США и карманах украинских олигархов

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Константин Малофеев, архивное фото

Изъятые из американских банков активы российского предпринимателя Константина Малофеева останутся в США и карманах провластных украинских олигархов, предположила представитель российского МИД Мария Захарова, комментарий которой приводится на сайте министерства. По ее словам, власти США создали прецедент конфискации финансовых счетов и имущества у неугодных иностранных граждан вопреки собственным законам и фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности.

До бюджета Незалежной из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, тогда как сами средства осядут в США и карманах провластных украинских олигархов. Доверие же к американской финансовой системе будет еще больше подорвано, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, международному бизнесу продемонстрировали, что любую собственность можно отобрать и отдать «правильному» клиенту по желанию США.

Ранее генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Украине $5,4 млн, которые ранее Штаты конфисковали у российского бизнесмена Константина Малофеева. Информацию об этом подтвердил генпрокурор Украины Андрей Костин, который поблагодарил США и пообещал, что Украина никогда не забудет об этой помощи.

В российском посольстве в Вашингтоне решение США назвали воровством, которое обесценивает базовый принцип американского общества о неприкосновенности частной собственности.