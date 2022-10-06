Захарова рассказала, кто стоит за публикацией NYT об убийстве Дугиной Захарова: за публикацией NYT об убийстве Дугиной стоят американские официальные структуры

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

За материалами, подобными недавней публикации в New York Times об убийстве политолога Дарьи Дугиной, стоят американские официальные структуры, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, отсутствие критики США в адрес Киева свидетельствует о том, что Вашингтон руководил киевским режимом на протяжении многих лет.

За подобными материалами в американской газете стоят американские же официальные структуры, которые не хотят называть себя, но по каким-то им понятным мотивам сливают соответствующие утечки, — подчеркнула Захарова.

Ранее The New York Times, ссылаясь на данные американской разведки, предположила, что за убийством Дугиной могут стоять власти Украины, тогда как США не имеют отношение к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или иной помощи Киеву. По данным газеты, американские представители не знали об операции заранее и «выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались».

Впоследствии представители CША «сделали выговор» украинским чиновникам, тогда как сама Украина отрицала свою причастность к убийству политолога. При этом в США обеспокоены тем, что такие атаки могут спровоцировать Москву на нанесение ответных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам.