Захарова рассказала, кого из зарубежных гостей не пригласили на парад 9 мая Захарова: РФ не пригласила на парад Победы дипломатов недружественных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Послам и официальным представителям недружественных стран приглашения на парад Победы направлять не стали, сообщила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Он подчеркнула, что это не относится к ветеранским общественным организациям этих государств.

Захарова уточнила, что представителей недружественных стран не приглашают на 9 Мая уже третий год подряд. Но люди, которые сохраняют память о Второй мировой войне, о своих товарищах по оружию, красноармейцах, они всегда будут своими, добавила дипломат.

Те, кто сохраняет истину о тех днях, те, кто вопреки угрозам все равно не присягнули на переписывание истории, конечно, всегда для нас долгожданные гости, которых мы всегда хотим видеть и всегда встречаем их с распростертыми объятиями, — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что послы недружественных стран часто и сами не разделяют политику своих властей, считая ее безумной, недальновидной и подлой по отношению к своим же народам. При этом они вынуждены представлять такой подход, так как обязаны ассоциироваться со своим руководством.

Ранее Захарова заявила, что в РФ многие гнали от себя мысль, что потомки тех, кто был союзником в войне, сейчас вынашивают идеи странного и дикого реванша. Однако на Западе действительно есть желающие не только поудобнее переписать историю, но и вымарать Россию из числа победителей в Великой Отечественной войне. Они хотят не только украсть праздник, но и вернуть отложенный эффект поражения, уверена дипломат.