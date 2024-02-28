Захарова рассказала, когда спецпредставитель Китая Ли Хуэй прилетит в РФ Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прилетит в Москву 3 марта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Китая Ли Хуэй прилетит в Москву 3 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова корреспонденту NEWS.ru. У него запланирована встреча с замглавы МИД Михаилом Галузиным.

До этого Bloomberg со ссылкой на МИД КНР писал, что Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию для консультаций по политическому решению украинского кризиса.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявляла, что если мирные переговоры начать «на день раньше», то можно сократить людские потери. Представитель китайского МИД подчеркнула, что Пекин поддерживает тесные контакты со всеми сторонами конфликта.

Летом 2023 года Ли Хуэй принял участие в международном заседании по украинским вопросам в Саудовской Аравии. На встречу прибыли представители около 30 стран, среди которых не было России. В Кремле на проведение встречи отреагировали позитивно. Любые попытки содействовать миру на Украине достойны положительной оценки, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.