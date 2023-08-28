Захарова рассказала, когда пройдут переговоры глав МИД России и Турции Захарова: переговоры глав МИД РФ и Турции состоятся в Москве в ближайшее время

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана пройдут в Москве в ближайшее время, сообщила ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. 25 августа Фидан впервые посетил Киев в качестве главы ведомства.

В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в Москве. Глава Турции, вероятно, посетит РФ незадолго до саммита «Большой двадцатки». Турецкое издание Yeni Şafak отмечало, речь на переговорах будет идти о возобновлении зерновой сделки.

В свою очередь турецкая газета Milliyet писала, что Путин и Эрдоган встретятся уже в ближайшие дни, однако стороны все еще обсуждают дату и место переговоров. Телеканал A Haber сообщил, что встреча может состояться в начале сентября. Журналисты пула при администрации Эрдогана утверждали, что турецкий лидер по-прежнему рассчитывает на приезд Путина в Турцию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скоро состоится встреча двух лидеров. О ее сроках будет объявлено своевременно.