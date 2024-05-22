Захарова рассказала, как сказывается на политиках влияние Запада Захарова заявила, что попавшие под влияние Запада политики «сатанеют»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Попавшие под влияния Запада политики буквально сатанеют, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о налогах и церкви.

Захарова обратила внимание на предложение армянского парламентария пересмотреть вопрос о том, «что делает священника, которому целуют ручки, выше обычного бизнесмена, который платит налоги и покупает патроны для армии».

Почему те, кого начинают окормлять западники, буквально сатанеют? — задалась вопросом Захарова.

Она также напомнила о требованиях фракции «Европейская солидарность» в украинской Раде и бывшего президента Украины Петра Порошенко вынести на рассмотрение «вопрос о полном запрете канонической Украинской православной церкви».

Ранее Захарова призналась, что ожидала появления обвинений в адрес РФ после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По мнению дипломата, они являются «приступом безумия». Первым, по ее замечанию, несправедливое заявление сделал британский таблоид The Times. Она добавила, что в эту газету даже рыбу заворачивать нельзя. Захарова пояснила, что «рыба сойдет с ума».