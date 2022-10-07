Захарова рассказала, как Саудовская Аравия отчитала западную прессу

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о том, как во время пресс-конференции ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман обвинил агентство Reuters во лжи. По словам дипломата, политик не дал журналисту задать вопрос и подчеркнул, что не будет говорить с изданием, пока оно «не начнет уважать свои источники».

Вы писали о России, что она делает то да сё. Но на самом деле, когда ваш материал вышел, никто из России не говорил со мной, да и я ни с кем из России не общался. Потом вы снова написали, что Саудовская Аравия и Россия — бла-бла-бла — пытаются договориться о цене за баррель нефти в $100. Но это неправда. Мы вам объясняли нашу политику, но это ушло впустую. Я не буду говорить с Reuters, пока вы не начнёте уважать свои источники, — процитировала бен Салмана Захарова.

Представитель МИД отметила, что Reuters недавно выпустило соответствующий материал, где утверждало со ссылкой на источники, что «Саудовская Аравия и Россия рассматривают цену в $100 в качестве справедливой вины, которую мировая экономика может принять». По словам Захаровой, саудовского министра больше всего возмутило то, что он перед этим 25 минут общался с агентством именно по этой теме, однако в материал вошло мнение неназванного источника, а официальная позиция была проигнорирована.

Это на 100% наша история. Мы можем отвечать на вопросы, давать интервью, направлять материалы. Выйдет пара слов, и даже это будет перекрыто мнением «источника», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, одна американская газета недавно запрашивала интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. Дипломат отметила, что изданию отказали по схожей причине.

На уточняющий вопрос о формате нам сказали: «Мы будем беседовать час, а в материал возьмём пару цитат на наш вкус, но и это гарантировать не можем». Вкус у натовских СМИ плохой, поэтому отказали, — подытожила Захарова.

Ранее на встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, в связи с этим стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября. До этого в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти.