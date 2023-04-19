Захарова рассказала о жестком разговоре с послами трех стран Захарова: разговор с вызванными в МИД послами США, Великобритании и Канады прошел жестко

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Разговор с послами США, Великобритании и Канады, вызванными накануне в МИД России, прошел жестко, рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, действия дипломатов у Мосгорсуда, рассматривавшего дело журналиста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом в список иноагентов), были совершенно неуместными и напоминали перформанс.

Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормоза, нет, конечно, — сказала Захарова.

В то же время представитель МИД подчеркнула, что посол в стране пребывания не только может, но и должен заниматься информационной работой, однако есть четкие правила. По словам Захаровой, дипломаты могут давать интервью и говорить о двусторонней повестке и том, что связано с их государством, однако то, что «устроили» представители Канады, США и Британии перед Мосгорсудом, никаким образом не относится к перечисленным блокам информационной деятельности.

18 апреля российский МИД вызвал послов США, Великобритании и Канады в связи с грубым вмешательством во внутренние дела и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу. Соответствующая реакция МИД последовала после того, как послы США и Великобритании Линн Трейси и Дебора Броннерт выступили против приговора суда в отношении Кара-Мурзы, получившего 25 лет колонии по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.