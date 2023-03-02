Захарова рассказала о настрое делегации России перед встречей глав МИД G20 Захарова: делегация РФ приехала на встречу глав МИД G20 с рабочим настроением

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Российская делегация прибыла в столицу Индии Нью-Дели на встречу глав МИД G20 с рабочим настроением, рассказала журналистам представитель дипведомства РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, работа только начинается, хотя ранее велись подготовительные мероприятия.

Работа только начинается. Она, безусловно, шла предварительно и до, но сами заседания начинаются только сегодня. Индия проявляет и гостеприимство по приему делегаций, и конструктивный настрой на организацию работы «двадцатки», — сказала Захарова.

Ранее МИД РФ сообщил, что делегация на встрече глав МИД «Большой двадцатки» в Нью-Дели собирается открыто заявить о причинах и зачинщиках проблем в мировой политике и экономике. Отмечалось, что Россия также представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.

Известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 1–2 марта в Нью-Дели примет участие в совещании глав МИД G20. На полях совещания готовятся встречи Лаврова с коллегами из Индии, Китая, Бразилии.