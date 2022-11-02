Захарова рассказала, как Москва называет Зангезурский коридор Захарова: в России Зангезурский коридор называют «маршрутом»

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Зангезурский коридор в России называют «маршрутом», сообщила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в разговоре с журналистами. Она также напомнила о саммите с участием президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи. Захарова заявила, что лидеры обсуждали проблематику разблокирования транспортных связей в регионе, передает Sputnik Армения.

Мы используем термин «маршрут». Проблематика разблокирования транспортных связей в регионе обсуждалась на саммите в Сочи, — сказала представитель МИД в ходе брифинга.

Она добавила, что работа в этом направлении продолжится в рамках рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех государств.

Ранее Ильхам Алиев заметил, что запуск Зангезурского коридора будет выгодным для всех стран, вдоль которых он проходит. По его словам, открытие коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона.

После Никол Пашинян заявил, что Зангезурский коридор для связи Азербайджана с городом Нахичевань открываться не будет. Он отметил, что Ереван готов к строительству новых дорог и созданию коммуникаций, которые будут существовать только в соответствии с законами Армении.