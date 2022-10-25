Захарова рассказала Госдепу, как и когда Киев отказывался от переговоров Захарова перечислила Госдепартаменту США случаи, когда Украина заявляла об отказе от переговоров

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале перечислила несколько случаев, когда руководители Украины от лица страны отказывались от переговоров с Москвой. Она привела шесть цитат, две из которых принадлежат главе государства Владимиру Зеленскому. Так Захарова ответила на высказывания официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который обвинил Москву в том, что она «не готова подключиться к диалогу и дипломатии».

То, что в Госдепартаменте не видят и не слышали заявления Москвы насчет переговоров, — явление не новое. Но вот то, что они уже не в состоянии отфиксировать категорический отказ киевского режима от переговорного процесса, вызывает удивление. Специально для Неда Прайса публикую цитаты американских подопечных, которых Вашингтон «поддерживает и на стороне которых выступает», — написала Захарова.

Она привела фрагменты официальных заявлений украинской стороны от 18 июля, 26 августа, 12 сентября, 27 сентября и две цитаты от 30 сентября. В одном из них за авторством Зеленского говорится, что Киев готов к переговорам с РФ, но не с президентом страны Владимиром Путиным.

Ранее Захарова заявила, что Россия готова дать всем заинтересованным подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой», а также провести соответствующие контакты по данному вопросу. Дипломат отметила, что на данный вопрос уже глобально ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Она призвала западные страны отложить свои дела и внимательно изучить материалы, которые предоставила им российская сторона.