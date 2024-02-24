Захарова рассказала, как Бербок перепутала главу МИД РФ с его заместителем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок во время своего выступления на заседании G20 в Бразилии приняла за главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова его заместителя, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что замминистра пытался объяснить Бербок, что он не Лавров, но не смог ее убедить.

Выступая в Рио на министерском заседании 20-ки, Бербок кричала в микрофон: «Сергей Лавров, я к вам обращаюсь». Министра в этот момент в зале не было — он проводил двусторонние встречи. На его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он не Лавров, но ее было не переубедить, — говорится в сообщении.

Ранее Анналена Бербок заявила, что страны Запада не препятствуют переговорам Украины и России. Она добавила, что Запад на протяжении двух лет активно работает над установлением мира на Украине, и напомнила о стамбульских переговорах весной 2022 года, когда «Украина была готова на уступки», чтобы Россия отвела войска. Министр иностранных дел утверждает, что на Украине каждый хочет прекратить боевые действия.