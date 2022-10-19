Захарова рассказала, к чему ведет намерение США «усилить позицию» Киева Захарова: намерение США «усилить позицию» Киева ведет к разрушению Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Намерение США «усилить позицию» Киева ведёт к разрушению Украины, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, изначально США планировали использовать территорию Украины как плацдарм для решения собственных геополитических задач.

Они поставляют оружие, чтобы разрушать страну, которую много лет опекали. Вот такое жизненное противоречие: вроде бы хотят «укрепить и усилить», а все ведёт к противоположному результату. Позиция Вашингтона, которая делает ставку на раздувание конфликта, ведёт к разрушению Украины, — заявила Захарова.

Ранее китайский журналист Хэ Чжигао заявил, что позиция США в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить гегемонию в мире. По его словам, в Вашингтоне все еще следуют менталитету холодной войны и не намерены действовать как великая держава, способствующая миру и диалогу. Вместо этого США хотят навязать свою глобальную гегемонию через НАТО и другие платформы, которые основаны на блоках. Все это противоречит интересам ЕС и противоречие это только усиливается, подчеркнул Чжигао.

По его мнению, реакция Европы на текущие события постепенно стала меняться. В Брюсселе от эмоций переходят к стратегическому мышлению, которое ориентировано на будущее, считает он.