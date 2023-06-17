Захарова рассказала об уроке дипломатии от Путина на ПМЭФ Захарова: Путин преподал урок дипломатии, заявив, что не оценивает коллег

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Мария Захарова

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме преподал урок настоящей дипломатии, сказав, что не дает оценок другим лидерам стран, заявила представитель МИД Мария Захарова. В ходе сессии «Народная дипломатия: диалог лидеров» на ПМЭФ она назвала это хорошим примером для всех, поскольку «нас порой заносит в желании перейти на персоналии», передает ТАСС.

Нам вчера президент Российской Федерации <...> сказал, что он никогда не дает личных оценок никому из мировых лидеров. Это великолепный урок нам всем. <...> Нас порой заносит в желании перейти на персоналии, разобраться, что там происходит, — сказала Захарова.

16 июня глава российского государства заявил, что никогда не дает оценок своим коллегам как бы ни складывались отношения. По его словам, это просто некорректно. Путин подчеркнул, что никогда ничего не говорит о президенте Украины Владимире Зеленском, однако у него вызывает полное неприятие того, «как можно поддерживать неонацистское отребье».

Ранее Захарова заявила, что Запад оказывает давление на ряд стран с целью их отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме. Она пояснила, что с представителями стран проводились беседы, в которых зачинщики срыва ПМЭФ рассказывали, какие последствия их ждут и какие санкции будут наложены, если они примут участие в мероприятии в России.