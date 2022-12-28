Захарова рассказала, что делать в ответ на призывы исключить Россию из ООН Захарова посоветовала не реагировать на призывы исключить Россию из ООН

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik посоветовала не реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН. По ее словам, подобные заявления нужно просто принимать к сведению и выстраивать отношения соответствующим образом, но не прислушиваться к ним.

Это тот самый случай, когда собака лает, а караван идёт. Ничего не делать. <...> Прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути, логики или понимания того, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит, — отметила Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона сказал, что Киев намерен поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. По мнению дипломата, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в организации. До этого председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил за разработку механизма приостановки членства России в Совбезе ООН. Он признал, что на данный момент это невозможно, поскольку такая инициатива приведет в тупик концепт безопасности международной организации.

В ответ на это глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что реализовать предложение Киева абсолютно невозможно, поскольку таким образом будет «заложена мина» под саму международную организацию, которая была сформирована после Второй мировой войны, итоги которой и определили статус государств — постоянных членов ООН.