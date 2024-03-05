Захарова рассказала, чем на самом деле занимаются западные послы в России Захарова: западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России

Послы западных стран в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России, заявила в эфире телеканала «Соловьев Live» официальный представитель МИД страны Мария Захарова. По ее словам, для этого они организовывают «перформансы». При этом уточнила, что речь идет не о всех дипломатах, а только об основном «движке».

Они все свое время, я имею в виду западную часть послов, послов западных стран, натовских, посвящают только одному. Я не говорю про всех, но про этот «движок». Они занимаются, первое, — вмешательством во внутренние дела нашей страны. Второе — буквально перформансами, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела Российской Федерации, — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что попытки Вашингтона «развивать гуманитарные связи с российским народом» на самом деле направлены на подрывную деятельность в России. По ее словам, посол США в Москве Линн Трейси должна прекратить врать и умалчивать об этом.