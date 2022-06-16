Захарова рассказала, чего в Москве ждут от предстоящего саммита НАТО

Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

На саммите стран НАТО ничего нового обсуждаться не будет, заявила РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва ожидает, что Альянс сохранит антироссийский курс, однако может обозначить новые инструменты для следования нему.

Ничего нового не будет. Будет тот же самый курс, который давно сформирован. его проявления будут, конечно, различны по форме, но содержание остается одним и тем же: антироссийским, как они говорят, разрушительным для нашей страны, мы уже это зафиксировали, — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что в МИД России уже усвоили, что Запад объявил РФ прокси гибридную войну. Теперь, по ее словам, устами российского руководства констатировали данную ситуацию.

Стагнацию в курсе НАТО Захарова объяснила тем, что его политика сформирована из «ментальности «холодной войны». По ее мнению, в Альянс создан по тем же лекалам и теми же людьми.

Политика уже заряжена, сформирована не за последние годы, а из ментальности «холодной войны». Те же самые лекала, по большому счету и люди те же самые, один Байден чего стоит, который является человеком из той эпохи, — пояснила Захарова.

По мнению дипломата, шанс, который получил мир после окончания «холодной войны», Запад «пустил на ветер». Представитель МИД РФ отметила, что у этой возможности был колоссальный потенциал для совместной работы, однако теперь все это разрушено.